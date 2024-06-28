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Выборы Власть и политика

Выборы губернатора в сентябре пройдут под контролем общественных наблюдателей

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами возглавил член региональной Общественной палаты, ректор АНО ВО Самарский университет государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак. Соответствующее решение было принято в пятницу, 28 июня, на заседании штаба.

Сопредседателями были избраны — президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева Виктор Полянский, председатель квалификационной комиссии региональной Палаты адвокатов Алексей Кокин.

Всего в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. В этот раз в составе штаба 15 человек.

На предстоящих выборах, которые состоятся 6-8 сентября, региональному штабу общественного наблюдения предстоит обеспечить на каждом избирательном участке независимое наблюдение. Для этого будет проведено обучение всех жителей региона, желающих стать общественными наблюдателями.

"Институт общественных наблюдателей способствует формированию у населения в гражданском обществе доверия к результатам выборов, к их прозрачности, честности. И это одна из основных задач и миссий общественных наблюдателей, а штаб, собственно, будет эту работу координировать. Чтобы они не молчаливо наблюдали за ходом голосования, а публично высказывали свои непредвзятые оценки происходящего и делали это на понятном для избирателей языке — доступно и искренне, но объективно", — подчеркнул председатель штаба Вадим Чумак.

В заседании штаба принял участие член совета по правам человека при президенте РФ, председатель АНО "Независимый общественный мониторинг Александр Брод, который подчеркнул, что накопленный опыт независимого наблюдения за выборами поможет проконтролировать избирательный процесс на высоком уровне.

"Кампания конкурентная, привлекает внимание разных политических сил, самовыдвиженцев — это требует от нас особого внимания, особой ответственности. Сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами в информационной войне. Мы должны действовать строго в рамках закона. Выборы должны быть открытыми и конкурентными. В этих условиях роль общественных наблюдателей особенно возрастает", — подчеркнул федеральный эксперт.

Помимо подготовки корпуса общественных наблюдателей, члены штаба оценят подготовку избирательных участков в разных районах области и их доступность для всех категорий граждан. В планах также — проведение мероприятий для молодежи. Эксперты расскажут студентам вузов и ссузов о том, почему важно принять участие в голосовании, и напомнят об основных правах избирателей.

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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