В Самарской области откроется современный частный туристско-информационный центр

В пятницу, 5 июля, в 12:00 в историческом центре Самары, в музейном квартале на ул. Фрунзе, 126, на пути национального туристского маршрута Самарской области "Жигулевские выходные", откроет свои двери Частный туристско-информационный центр Тревел-гостиная "ЯГОЗА". Его основное предназначение — помочь туристам определиться с выбором маршрутов для отдыха и путешествия по Самарской области. Центр сотрудничает с экспертами отрасли — турагентствами, тревэл-ассистентами — и располагает актуальным детальным описанием всех туристических объектов города. Открытие Тревел-гостинной "Ягоза" (ЧТИЦ) было поддержано министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В центре можно получить консультацию по бронированию гостиницы или аренде автомобиля. Туристы могут посмотреть интерактивный экран с мультфильмами о Самаре и картой города. Специалисты центра поделятся с гостями и жителями Самарской области полезной информацией о достопримечательностях, помогут организовать экскурсии, трансферы, приобрести билеты на культурные мероприятия и многое другое.

Центр оборудован всем необходимым для комфортного и полезного отдыха туристов и жителей города. Здесь желающие смогут послушать аудиоэкскурсии по самым интересным местам Самары и Самарской области, а дети смогут весело и легко получить интересную информацию, просмотрев удивительные мультфильмы и прослушать сказки, созданные о регионе. Каждый ребенок сможет увлекательно провести свободное время, воспользовавшись планшетами или песочным столом в детской комнате на втором этаже.

В пространстве центра будут проходить выставки картин, которые в будущем можно приобрести, мастер-классы для детей и взрослых, встречи с интересными людьми. В зоне отдыха расположено мини-кафе.