Покупая в "Пятёрочке", можно выиграть отдых в Турции для всей семьи

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию, лицом которой стал известный турецкий актер Бурак Озчивит. С 16 июля по 12 августа 2024 года при покупке товаров в любом магазине гости смогут принять участие в розыгрыше 5 семейных путешествий в солнечную Турцию и многих других призов.

Улететь на родину пахлавы и рахат лукума, а также прогуляться по местам съёмок любимых сериалов стало возможно вместе с акцией "Покупайте в "Пятёрочке", отдыхайте в Турции". Чтобы выиграть одну из пяти путевок для всей семьи или стать обладателем электровелосипеда, планшета, смартфона, телевизора и других ценных призов необходимо:

приобрести товары на сумму от 600 рублей в одной из торговых точек;

зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru;

чем больше чеков накоплено, тем выше шанс стать победителем розыгрыша;

при покупке товаров-партнеров возможно получить дополнительные подарки.

За каждую покупку при выполнении минимальных условий клиент получает скретч-карту с гарантированными подарками двух типов. От ритейлера — это скидка до 50% на продукцию в магазинах и в приложении "Пятёрочка", а также доступ к сервису "Пакет" с перечнем возможностей "X5 Клуба". От партнеров — подписка до 1 года на стриминговые сервисы, а также промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.

Розыгрыши сертификатов на покупку электроники, спортивного инвентаря и аксессуаров для активного отдыха проводятся еженедельно среди всех зарегистрированных чеков. Пять победителей главного приза определят по итогам акции, они отправятся на семейный отдых в Турцию.

"В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции — одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами", — комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка".

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.