В Самаре разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

В Самаре пропала 10-летняя девочка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:00 20 июля Татьяна Авайседо ушла из дома в Ново-Вокзальном тупике и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 10 лет, азиатская внешность, среднее телосложение, была одета в серый топик, черные шорты и розовые тапочки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться по телефону: 8 (846) 200-13-37. Также информацию можно сообщить по телефону дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.