В Самаре разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

В Самаре пропала 10-летняя девочка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:00 20 июля Татьяна Авайседо ушла из дома в Ново-Вокзальном тупике и не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 10 лет, азиатская внешность, среднее телосложение, была одета в серый топик, черные шорты и розовые тапочки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться по телефону: 8 (846) 200-13-37. Также информацию можно сообщить по телефону дежурного ОИОС ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.