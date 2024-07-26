ВТБ: решение ЦБ станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.
Комментарий старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера:
На текущем уровне 16% ключевая ставка ЦБ держалась с декабря прошлого года. На очередном заседании 26 июля регулятор впервые за восемь месяцев повысил ее до 18%, это связано как с текущими темпами роста инфляции, так и с поддержкой курса рубля. Это станет новым этапом роста ставок по накопительным продуктам. Экстра-доходность по вкладам и накопительным счетам обеспечивает рекордные темпы роста рынка сбережений. По нашей оценке, рыночные рублевые пассивы в первом полугодии увеличились на 12%.
С момента ужесточения монетарной политики Центробанком с середины прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей. Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года.
Сейчас ключевые игроки рынка внимательно анализируют ситуацию и, скорее всего, будут принимать решение об изменении доходности в начале следующей недели.
Со своей стороны, ВТБ решил действовать на опережение и, не дожидаясь решения ЦБ РФ, уже с 23 июля значимо повысил ставки по своим сберегательным продуктам в рублях, как по вкладам, так и по накопительным счетам.
ВТБ продолжает уверенно наращивать рублевые пассивы — прирост в июле уже достиг 350 млрд рублей. Основные факторы роста, помимо экстра-высоких ставок по депозитам и накопительным счетам, — улучшенные условия по продуктам при переводе в ВТБ пенсий и зарплатных зачислений, обновление программы лояльности (кешбэк до 25% рублями с возможностью выбора категорий покупок) и дополнительные льготы для ежедневных транзакций.
Последние комментарии
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.