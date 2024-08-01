"Зашла в банкомат и пропала": в Самаре в центре города исчезла фотограф

36-летнюю Ксению Веретельник ищут родные, полиция и волонтеры. Девушка как будто испарилась с оживленной улицы. Мы поговорили с ее отцом и выяснили, как это случилось.

Ксения трудилась в столице 63-го региона фотографом — даже руководила своей студией. 28 июля она публично написала, что развелась. Как говорят знакомые, ребенок у нее в это время находился в детском лагере. А дальше произошло что-то странное.

"Дочка говорила с мамой в воскресенье около семи часов вечера, — рассказал журналисту Волга Ньюс отец Ксении Владимир Леонидович. — Ксюша в этот момент была на углу улиц Красноармейской и Ленинской. Там находится банкомат. Дочка снимала деньги — но речь не шла о крупной сумме. Дальше она вышла и еще говорила с мамой. На тот момент все было в порядке".

Ксения договорила с матерью, а на следующее утро не вышла на работу. И с тех пор никто ее не видел и не слышал.

"Мы сделали официальное заявление в полицию, сотрудники МВД ведут ее поиск", — рассказал папа.

Ищут женщину-фотографа и волонтеры. Пока никаких версий о ее местонахождения нет.

Правоохранители просят сообщить, если вам что-то известно об этом происшествии.