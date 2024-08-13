"Электрощит Самара" открыл поставщикам бесплатный доступ к своим закупкам на B2B-Center

"Электрощит Самара" снял ограничения для поставщиков на участие в электронных закупках. Для удобства пользователей была создана торговая площадка b2b-electroshield.ru. Теперь любая зарегистрированная компания может участвовать в торгах предприятия бесплатно — без оплаты тарифа.

Большая часть закупок компании уже проходит на площадке B2B-Center, с которой "Электрощит Самара" сотрудничает много лет. В 2024 году партнерство вышло на новый уровень, основанный на более крупных объемах закупок: только с начала 2024 года на ЭТП B2B-Center проведено более 500 торгов на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей. В среднем в каждой процедуре участвует более трех поставщиков.

По словам генерального директора "Электрощит Самара" Дмитрия Куприянова, стратегическая цель компании — укрепление энергобезопасности России. "Для этого необходимо создавать отечественное конкурентоспособное оборудование, строить новые подстанции, вводить новые мощности. Это возможно лишь при наличии и развитии такого ценного капитала, как поставщики. Сегодня мы активно совершенствуем закупочные процессы, постоянно анализируем рынок и на B2B-Center ищем партнеров, с которыми будем строить свой бизнес открыто и справедливо", — пояснил глава предприятия.

"Электрощит Самара" объединяет крупные производства, сервисные центры, региональные представительства, проектные институты, монтажные организации. Платформа B2B-Center позволяет не только консолидировать все закупки компании на отдельной, брендированной ЭТП, но и вести единую базу поставщиков, проводить торги дочерних и зависимых структур от имени головной компании", — прокомментировал ценность площадки для холдингов со сложной иерархической структурой Андрей Бойко, коммерческий директор "B2B-Center".

В настоящее время на электронной торговой площадке "Электрощит Самара" открыты закупочные процедуры для поставщиков оборудования и комплектующих, упаковки и расходных материалов, а также подрядчиков для оказания строительных, ремонтных, транспортных и консультационных услуг.