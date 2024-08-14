"Открыли новые возможности": в CARCADE рассказали о внедрении кадрового электронного документооборота

Илья Ермашенков, директор по работе с персоналом ООО "Каркаде", в интервью для информационного портала "CFO Россия" рассказал о практических аспектах при внедрении кадрового электронного документооборота (КЭДО).

В ходе общения эксперт рассказал о проведённой коммуникационной кампании, результаты которой продемонстрировали потребность каждого работника во внедрении КЭДО, поскольку одной из наиболее насущных проблем была работа с бумажными документами, в особенности оформление отпусков.

Переход на КЭДО осуществлялся сразу всей компанией: в первую очередь перевели самые массовые документы — это приказы и заявления на отпуск. При выборе платформы ориентировались на несколько аспектов: клиентоориентированность, удобный интерфейс и наличие в системе у провайдера технической возможности для безвозвратного удаления кадровых документов с персональными данными работника, что особенно актуально при работе с молодым поколением. Кроме того, внимание было уделено технической защите, связанной с кибербезопасностью. Систему протестировали на уязвимость вместе с сотрудниками информационной безопасности.

"Чтобы работа с системой была эффективной, мы периодически собираем обратную связь и обновляем функционал системы. За два года компания увеличила штат более чем вдвое, при этом численность команды кадрового администрирования выросла не более чем на 10%. Сотрудники получили возможность не только быстрого подписания и ознакомления с документами, но и удобный электронный архив. Решение об использовании кадрового электронного документооборота на законодательном уровне задержалось лет на пятнадцать, и мы были счастливы открыть новые возможности одними из первых в стране", — отметил Илья Ермашенков.

Переход на КЭДО позволил навести порядок во многих процессах. Проект продолжает развиваться с целью дальнейшего повышения эффективности управления персоналом.