Прокуратура потребовала забрать у "Т Плюс" самарские котельные и тепловые сети

Региональная прокуратура подала иск против департамента управления имуществом Самары и ПАО "Т Плюс". Ведомство потребовало вернуть городу котельные и тепловые сети, которые находятся у компании в аренде.
"Т Плюс" - крупнейшая в России частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Одним из акционеров является известный бизнесмен Виктор Вексельберг. Структуры "Т Плюс" обслуживают 16 регионов страны. Самарский филиал объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах: Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти. В списке - шесть ТЭЦ и ГРЭС (Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ-1 и Сызранская ТЭЦ).
В Самаре "Т Плюс" обеспечивает теплом и горячей водой большую часть населения. Как следует из материалов дела, в 2017 году профильный департамент администрации города заключил с компанией договор аренды 35 единиц имущества муниципалитета. В частности, в список попали котельные, расположенные по адресам:
- Ташкентский переулок, 49а и 78а;
- проспект Кирова, 229а;
- ул. Севастопольская, 53а;
- ул. Енисейская, 24;
- ул. Печерская, 19;
- ул. Спортивная, 25е.
Также "Т Плюс" отдали тепловые сети, тепломеханические решения и оборудование, узлы учета, электроснабжение, относящиеся к этим котельным.
В своем иске представители прокуратуры отметили, что действуют "в интересах муниципального образования в лице главы города". Они потребовали расторгнуть договор аренды и признать сделку недействительной, а все вышеперечисленное имущество передать администрации Самары.
Что стало причиной такого разбирательства, в иске не уточняется. Процесс планируют начать в сентябре. В качестве третьих лиц привлекут мэрию и региональное УФАС.
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