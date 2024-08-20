16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура потребовала забрать у "Т Плюс" самарские котельные и тепловые сети Энергетики сообщили о плановых отключениях света на сентябрь Конференция "Трансформаторы России" собрала в Тольятти участников со всей страны Тольяттинский "Тевис" вольется в "Т Плюс" В Самарской области продолжается установка "умных счетчиков"

Энергетика ТЭК

Прокуратура потребовала забрать у "Т Плюс" самарские котельные и тепловые сети

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональная прокуратура подала иск против департамента управления имуществом Самары и ПАО "Т Плюс". Ведомство потребовало вернуть городу котельные и тепловые сети, которые находятся у компании в аренде.

Фото: © РИА Новости / Абрамов Денис

"Т Плюс" - крупнейшая в России частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Одним из акционеров является известный бизнесмен Виктор Вексельберг. Структуры "Т Плюс" обслуживают 16 регионов страны. Самарский филиал объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах: Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани и Тольятти. В списке - шесть ТЭЦ и ГРЭС (Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ-1 и Сызранская ТЭЦ).

В Самаре "Т Плюс" обеспечивает теплом и горячей водой большую часть населения. Как следует из материалов дела, в 2017 году профильный департамент администрации города заключил с компанией договор аренды 35 единиц имущества муниципалитета. В частности, в список попали котельные, расположенные по адресам:

  • Ташкентский переулок, 49а и 78а;
  • проспект Кирова, 229а;
  • ул. Севастопольская, 53а;
  • ул. Енисейская, 24;
  • ул. Печерская, 19;
  • ул. Спортивная, 25е.

Также "Т Плюс" отдали тепловые сети, тепломеханические решения и оборудование, узлы учета, электроснабжение, относящиеся к этим котельным.

В своем иске представители прокуратуры отметили, что действуют "в интересах муниципального образования в лице главы города". Они потребовали расторгнуть договор аренды и признать сделку недействительной, а все вышеперечисленное имущество передать администрации Самары.

Что стало причиной такого разбирательства, в иске не уточняется. Процесс планируют начать в сентябре. В качестве третьих лиц привлекут мэрию и региональное УФАС.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1