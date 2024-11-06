В Самару прибыло первое пассажирское судно проекта "МПКС"

В Самарскую область прибыло первое из шести пассажирских речных судов проекта "Малое пассажирское круизное судно" ("МПКС"), которое будет осуществлять перевозку пассажиров на внутренних рейсах в регионе, сообщает областной минтранс.

Судно поступило в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", которое осуществляет регулярные перевозки пассажиров по маршрутам из Самары по доступным тарифам для населения за счет дотаций из областного бюджета.

"По поручению губернатора Самарской области и благодаря федеральной поддержке в регионе начинается активное обновление речного транспорта. В этом году мы ожидаем поставку еще одного судна проекта "МПКС", а до конца 2027 г. в Самарской области будет ходить уже шесть таких судов. Также мы находимся в стадии заключения соглашения с федеральным правительством о приобретении четырех скоростных судов "Валдай", которые будут изготавливаться специально для Самарской области. Их поставку мы ожидаем в 2026–2027 гг.", — сообщил первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Вместимость "МПКС" — 240 пассажиров. Оно комфортабельнее и безопаснее, чем курсирующие в настоящее время на речных маршрутах суда типа "Москва" и "Ом". "Судно оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения, у него повышенный класс комфорта. Его характеристики позволяют осуществлять перевозку маломобильных граждан. Класс судна "Лед 20". Это означает, что оно может ходить по битому льду, благодаря этому период навигации можно продлить. У него две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях", — отметил исполнительный директор ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" Иван Квасюк.

"МПКС" начнет свою работу в навигацию 2025 года. Оно будет курсировать по одному из самых востребованных маршрутов в Самарской области — Самара — Ширяево.