Начался прием заявок на участие в премии "Серебряный Лучник" — Приволжье

Стартовал четырнадцатый сезон премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" — Приволжье. К участию приглашаются авторы и коллективы из государственных, коммерческих и общественных организаций, реализовавшие коммуникационные проекты в Приволжском федеральном округе в 2024 году. Профессиональная премия дает возможность PR-специалистам, маркетологам, рекламщикам и всем, кто так или иначе занимается коммуникациями и продвижением, представить свои проекты экспертам федерального уровня и профессиональному сообществу. Победа в "Серебряном Лучнике" стала знаком высокого профессионального статуса и признания коллег.
Прием заявок открыт на сайте региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье luchnik-volga.ru и продлится до 22 декабря.
Проекты принимаются в следующих номинациях:
1. Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты
2. Корпоративные коммуникации
3. Маркетинговые коммуникации
4. Коммуникации в благотворительности
5. Продвижение государственных и общественных программ
6. Развитие и продвижение территорий
7. Культурно-просветительские проекты
8. Событийные коммуникации
Участие бесплатное, для подачи заявки следует воспользоваться онлайн-формой на сайте. Конкурс проходит в 2 этапа: по результатам заочного голосования жюри формируется шорт-лист проектов, а лауреатов XIV Региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье определят на очных презентациях, которые состоятся в Нижнем Новгороде в январе 2025 года.
"Серебряный Лучник" — очень демократичный и доброжелательный конкурс, особенно на региональных этапах. Здесь на равных конкурируют проекты больших корпораций и низкобюджетные коммуникации общественных организаций, продвижение государственных программ и частных инициатив. Каждый год мы с волнением ждем, какой же проект выйдет на национальный уровень — шанс есть у всех", — подчеркнула исполнительный директор премии "Серебряный Лучник" — Приволжье Анна Айзенштадт.
"Серебряный Лучник" — Приволжье входит в экосистему национальной премии в области коммуникаций. Номинации охватывают все сферы бизнеса, общественных организаций и органов власти, поэтому те, кто занимается коммуникациями всерьез, смогут представить свои результаты на суд компетентного жюри. Напомним, что лучший проект ПФО автоматически попадет в шорт-лист национальной премии. Кроме того, часть проектов из общего числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в (лонг-лист) национальной премии без внесения регистрационного взноса.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
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