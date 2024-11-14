Начался прием заявок на участие в премии "Серебряный Лучник" — Приволжье

Стартовал четырнадцатый сезон премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник" — Приволжье. К участию приглашаются авторы и коллективы из государственных, коммерческих и общественных организаций, реализовавшие коммуникационные проекты в Приволжском федеральном округе в 2024 году. Профессиональная премия дает возможность PR-специалистам, маркетологам, рекламщикам и всем, кто так или иначе занимается коммуникациями и продвижением, представить свои проекты экспертам федерального уровня и профессиональному сообществу. Победа в "Серебряном Лучнике" стала знаком высокого профессионального статуса и признания коллег.

Прием заявок открыт на сайте региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье luchnik-volga.ru и продлится до 22 декабря.

Проекты принимаются в следующих номинациях:

1. Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты

2. Корпоративные коммуникации

3. Маркетинговые коммуникации

4. Коммуникации в благотворительности

5. Продвижение государственных и общественных программ

6. Развитие и продвижение территорий

7. Культурно-просветительские проекты

8. Событийные коммуникации

Участие бесплатное, для подачи заявки следует воспользоваться онлайн-формой на сайте. Конкурс проходит в 2 этапа: по результатам заочного голосования жюри формируется шорт-лист проектов, а лауреатов XIV Региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье определят на очных презентациях, которые состоятся в Нижнем Новгороде в январе 2025 года.

"Серебряный Лучник" — очень демократичный и доброжелательный конкурс, особенно на региональных этапах. Здесь на равных конкурируют проекты больших корпораций и низкобюджетные коммуникации общественных организаций, продвижение государственных программ и частных инициатив. Каждый год мы с волнением ждем, какой же проект выйдет на национальный уровень — шанс есть у всех", — подчеркнула исполнительный директор премии "Серебряный Лучник" — Приволжье Анна Айзенштадт.

"Серебряный Лучник" — Приволжье входит в экосистему национальной премии в области коммуникаций. Номинации охватывают все сферы бизнеса, общественных организаций и органов власти, поэтому те, кто занимается коммуникациями всерьез, смогут представить свои результаты на суд компетентного жюри. Напомним, что лучший проект ПФО автоматически попадет в шорт-лист национальной премии. Кроме того, часть проектов из общего числа конкурсных работ будут рекомендованы к участию в (лонг-лист) национальной премии без внесения регистрационного взноса.