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Преступления Происшествия

В Самарской области сотрудника спецназа задержали за стрельбу из "травмата"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики разбираются в странной ситуации, которая произошла в минувшие выходные в с. Красноармейское в Самарской области. По предварительным данным, там задержали сотрудника спецназа "Гром" по фамилии Михеев.

По первоначальной информации, Михеев в состоянии алкогольного опьянения стрелял в людей из травматического оружия. Из-за чего началась ссора — пока не ясно. Но, по сообщению источника Волга Ньюс, оружие было применено во время бытового конфликта.

По неофициальным данным силовиков, материалы о случившемся должны быть сегодня переданы в Следственный комитет. Спецназовцу грозит наказание за причинение вреда здоровью.

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