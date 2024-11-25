В Самарской области сотрудника спецназа задержали за стрельбу из "травмата"

Силовики разбираются в странной ситуации, которая произошла в минувшие выходные в с. Красноармейское в Самарской области. По предварительным данным, там задержали сотрудника спецназа "Гром" по фамилии Михеев.

По первоначальной информации, Михеев в состоянии алкогольного опьянения стрелял в людей из травматического оружия. Из-за чего началась ссора — пока не ясно. Но, по сообщению источника Волга Ньюс, оружие было применено во время бытового конфликта.

По неофициальным данным силовиков, материалы о случившемся должны быть сегодня переданы в Следственный комитет. Спецназовцу грозит наказание за причинение вреда здоровью.