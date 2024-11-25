В Самарской области сотрудника спецназа задержали за стрельбу из "травмата"

Силовики разбираются в странной ситуации, которая произошла в минувшие выходные в с. Красноармейское в Самарской области. По предварительным данным, там задержали сотрудника спецназа "Гром" по фамилии Михеев.
По первоначальной информации, Михеев в состоянии алкогольного опьянения стрелял в людей из травматического оружия. Из-за чего началась ссора — пока не ясно. Но, по сообщению источника Волга Ньюс, оружие было применено во время бытового конфликта.
По неофициальным данным силовиков, материалы о случившемся должны быть сегодня переданы в Следственный комитет. Спецназовцу грозит наказание за причинение вреда здоровью.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...