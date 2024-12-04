Глава СК взял на контроль дело самарского подростка, которому в лицо распылили перцовый баллончик

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетнего в Самарской области.

В соцмедиа сообщается, что в Самаре несовершеннолетние встретили на улице своего знакомого, с которым у них ранее произошел конфликт, и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Подростку потребовалась медицинская помощь.

В следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), все участники конфликта установлены, с ними работают следователи.