Глава СК взял на контроль дело самарского подростка, которому в лицо распылили перцовый баллончик

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на несовершеннолетнего в Самарской области.
В соцмедиа сообщается, что в Самаре несовершеннолетние встретили на улице своего знакомого, с которым у них ранее произошел конфликт, и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Подростку потребовалась медицинская помощь.
В следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), все участники конфликта установлены, с ними работают следователи.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...