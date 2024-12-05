"Электрощит Самара" подписал соглашение о сотрудничестве с LS Electric

Ведущий российский производитель электротехнического оборудования компания "Электрощит Самара" и LS Electric объявили о начале стратегического партнерства.

Соглашение, подписанное 4 декабря на Международном форуме "Электрические сети — 2024", подразумевает локализацию и дистрибуцию на российском рынке автоматических выключателей напряжением 0,4 — 0,69 кВ под брендом ВА-СЭЩ. Это позволит повысить доступность высококачественного оборудования для потребителей и внесет значительный вклад в импортозамещение.

Подписи в документе поставили генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов и глава представительства LS Electric в РФ Кан Сангу.

"Сотрудничество с LS Electric позволит нам предложить потребителям высококачественное оборудование по конкурентоспособным ценам. Это партнерство не только расширит наш продуктовый портфель, но и внесет значительный вклад в импортозамещение в важной для страны отрасли. Мы уверены в успехе этого сотрудничества и нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с LS Electric", — прокомментировал подписание соглашения Дмитрий Куприянов.