В Самарской области изменится схема движения на трассе М-5

Со среды, 25 декабря, на 960 км трассы М-5 в Жигулевске добавят две полосы для движения. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Участок, который является частью строительных и реконструкционных работ, будет иметь четыре полосы. Это позволит разгрузить автомобильный трафик зимой. Открытый участок также поможет дорожным службам чистить сложный дорожный отрезок от снега.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.