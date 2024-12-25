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Общество

В Самарской области изменится схема движения на трассе М-5

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 25 декабря, на 960 км трассы М-5 в Жигулевске добавят две полосы для движения. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".

Участок, который является частью строительных и реконструкционных работ, будет иметь четыре полосы. Это позволит разгрузить автомобильный трафик зимой. Открытый участок также поможет дорожным службам чистить сложный дорожный отрезок от снега.

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