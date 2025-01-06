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Хоккей Спорт

"Лада" разгромила "Барыс"

АСТАНА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 января, ХК "Лада" одержал победу над "Барысом" (Астана) в выездном матче, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Подопечные Павла Зубова уже к 5-й минуте отличились дважды — сперва Данил Юртайкин добил шайбу в цель после сольного прохода Магомеда Шараканова на пятак, а спустя 28 секунд Егор Черников удвоил отрыв волжан, разобравшись в ближнем бою с Никитой Бояркиным. 0:2. Под занавес стартовой трети "Лада" еще и заработала большинство, которое успешно реализовал Денис Баранцев — мощный выстрел защитника от синей линии оказался неберущимся для голкипера "Барыса". 0:3.

Во втором периоде казахстанский коллектив создал несколько классных моментов у ворот Александра Трушкова, однако вратарь "автозаводцев" ни в одном из эпизодов не подвел партнеров, сохранив свои владения в неприкосновенности. В целом хоккеисты "Лады" достаточно скромно смотрелись по сравнению с предыдущей двадцатиминуткой, но незадолго до перерыва они забили в четвертый раз. Александр Волков быстрее всех примчал на добивание после броска Дмитрия Кугрышева и перевел шайбу за ленточку. 0:4.

В дебюте заключительного игрового отрезка волжане вновь огорчили Никиту Бояркина — дубль оформил Егор Черников, а Дмитрий Кугрышев и вовсе добрался до ассистентского хет-трика. 0:5. Далее тольяттинцы стали действовать больше с оглядкой на свои ворота, стремясь всеми силами помочь Александру Трушкову оформить свой первый "сухарь" в КХЛ. И эта задача была успешно решена. Голкипер отразил все 24 броска в створ, а финальная сирена зафиксировала уверенную победу "Лады" со счетом 5:0.

Выездная серия для "автозаводцев" завершится 7 января в Челябинске матчем с "Трактором".

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