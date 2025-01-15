Два человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой под Тольятти

В среду, 15 января, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На 946 км трассы М-5 водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. От удара фура съехала в кювет.

В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, их госпитализировали.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 46.