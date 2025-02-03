"Электрощит Самара" стал поставщиком оборудования для газохимического комплекса в Ленинградской области

"Электрощит Самара" одержал победу в конкурсе на поставку электротехнического оборудования для газохимического комплекса в Ленинградской области. Компания в течение 2025 года поставит в общей сложности 102 комплектных распределительных устройства (КРУ) КРУ-СЭЩ-80Н, а также 355 колонн низковольтных комплектных устройств (НКУ). Производство первой партии оборудования начнется в апреле текущего года.
Данная поставка оборудования "Электрощит Самара" для объектов комплекса не первая. Начиная с 2022 года, компания реализует большой объем проектов для его нужд. В частности, уже поставлены комплектные распределительные устройства серии КРУ СЭЩ-80 на комплексы газопереработки. Кроме того, оборудование, включая КРУ СЭЩ-80 и НКУ СЭЩ-МВ, поставлено для водозабора и других объектов.
"Мы гордимся тем, что "Электрощит Самара" выступает ключевым поставщиком электротехнического оборудования для такого значимого проекта. Наше оборудование соответствует высоким международным стандартам, а многолетний опыт работы с международными EPC-подрядчиками обеспечивает нам доминирующие позиции в конкурентной борьбе. Мы успешно решаем задачи импортозамещения для наших клиентов, предлагая современные технические решения, не уступающие зарубежным аналогам. Эти обстоятельства позволили нам привлечь такой портфель заказов, а клиенту решить задачи замещения импорта без упрощения проектных решений в части системы электроснабжения", — отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.
Последние комментарии
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