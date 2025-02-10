Правнука убитого Виктора Тархова забрали из приюта друзья семьи

Сына внучки Виктора Тархова Екатерины, подозреваемой в его убийстве, взяли под опеку друзья семьи. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, в начале февраля в Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

По версии следствия, обвиняемая убила бабушку и дедушку в их квартире, а затем избавилась от их тел. Осмотрев ее квартиру, следователи выяснили, что помещение было обработано раствором щелочи. Также правоохранители считают, что обвиняемая заранее спланировала преступление, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Сейчас тела жертв ищут на одном из городских полигонов ТБО.

По данным следствия, Екатерина Тархова не работала, Виктор Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города.

При обыске дома у подозреваемой нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где сбыли ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. В последний раз жертвы выходили на связь в декабре 2024 года. После этого Виктор Тархов уже не отвечал на телефонные звонки. С его номера людям приходили только sms, которые, предположительно, могла писать его внучка.

Сейчас Екатерину Тархову арестовали и предъявили обвинение. У нее остался шестилетний сын, которого после ареста матери поместили в социальный приют. Близких родственников в Самаре у него не осталось. Как сообщает "Самарское обозрение", в приюте ребенок пробыл всего день, а потом его по просьбе Людмилы Тарховой взяла под опеку семья ее близкой подруги. Также скоро из Израиля должен приехать отец мальчика.