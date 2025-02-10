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Происшествия

Правнука убитого Виктора Тархова забрали из приюта друзья семьи

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сына внучки Виктора Тархова Екатерины, подозреваемой в его убийстве, взяли под опеку друзья семьи. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, в начале февраля в Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

По версии следствия, обвиняемая убила бабушку и дедушку в их квартире, а затем избавилась от их тел. Осмотрев ее квартиру, следователи выяснили, что помещение было обработано раствором щелочи. Также правоохранители считают, что обвиняемая заранее спланировала преступление, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Сейчас тела жертв ищут на одном из городских полигонов ТБО.

По данным следствия, Екатерина Тархова не работала, Виктор Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города.

При обыске дома у подозреваемой нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где сбыли ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. В последний раз жертвы выходили на связь в декабре 2024 года. После этого Виктор Тархов уже не отвечал на телефонные звонки. С его номера людям приходили только sms, которые, предположительно, могла писать его внучка.

Сейчас Екатерину Тархову арестовали и предъявили обвинение. У нее остался шестилетний сын, которого после ареста матери поместили в социальный приют. Близких родственников в Самаре у него не осталось. Как сообщает "Самарское обозрение", в приюте ребенок пробыл всего день, а потом его по просьбе Людмилы Тарховой взяла под опеку семья ее близкой подруги. Также скоро из Израиля должен приехать отец мальчика.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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