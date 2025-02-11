Один человек погиб и один пострадал в крупном ДТП на Московском шоссе

В понедельник вечером, 10 февраля, в Самаре на Московском шоссе, 40 произошла смертельная автокатастрофа, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 24-летний водитель Geely Atlas выехал на "встречку", где столкнулся с двумя авто: BMW 525 под управлением 23-летнего парня и Lada Largus, которым управлял 45-летний мужчина.

На месте ДТП скончался водитель Geely Atlas. С травмами госпитализирован водитель BMW 525.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.