Пенсионерка погибла под колесами поезда в Самаре

В понедельник, 10 февраля, на 1101 км вблизи железнодорожной станции "Речная" поездом насмерть сбита 75-летняя самарчанка.
Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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