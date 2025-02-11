13 февраля жителям Куйбышевского района Самары начнет поступать волжская вода

Утром 13 февраля Куйбышевский район Самары и мкр. Южный Город области начнет поступать вода из Волги. Об этом сообщает "РКС-Самара".
На насосно-фильтровальной станции № 3 перекроют водоводы, которые поднимали воду из подземных источников, и начнут работу построенные водоводы диаметром 1000 мм, которые будут подавать мягкую волжскую воду, подготовленную на насосно-фильтровальной станции № 1 на ул. Советской Армии.
"Этого ждали многие и, в первую очередь, жители Куйбышевского и Волжского районов. Строители свое дело сделали, технологи отработали процесс, провели хлорирование и промывку, проверили качество воды. Группа режимов, работники НФС-3 и цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1 к пуску готовы. Осталось совсем немного: сотрудникам РКС — провести переключение в штатном режиме, а жителям — воду встретить", — сообщает РКС.
При это жителей предупреждают, что во время переключения водоводов в резервуарах вода из Волги смешается с водой из подземных источников, содержащей много природного железа. Это может привести к взмучиванию, появлению незначительного количества взвеси и осадка. Возможно изменение давления. В течение дня специалисты будут проводить специальные промывки уличных сетей, спускать воду через пожарные гидранты.
Жителям рекомендуют сделать запас питьевой воды; не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать ее использование; при изменении цвета или появления примесей в воде необходимо минимизировать контакты с кожей и слизистыми оболочками. Также можно дополнительно промывать свои сети, просто оставляя краны открытыми.
О возникших проблемах можно сообщить в Telegram +7-917-013-70-07, указав свой адрес.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут