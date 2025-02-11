13 февраля жителям Куйбышевского района Самары начнет поступать волжская вода

Утром 13 февраля Куйбышевский район Самары и мкр. Южный Город области начнет поступать вода из Волги. Об этом сообщает "РКС-Самара".

На насосно-фильтровальной станции № 3 перекроют водоводы, которые поднимали воду из подземных источников, и начнут работу построенные водоводы диаметром 1000 мм, которые будут подавать мягкую волжскую воду, подготовленную на насосно-фильтровальной станции № 1 на ул. Советской Армии.

"Этого ждали многие и, в первую очередь, жители Куйбышевского и Волжского районов. Строители свое дело сделали, технологи отработали процесс, провели хлорирование и промывку, проверили качество воды. Группа режимов, работники НФС-3 и цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1 к пуску готовы. Осталось совсем немного: сотрудникам РКС — провести переключение в штатном режиме, а жителям — воду встретить", — сообщает РКС.

При это жителей предупреждают, что во время переключения водоводов в резервуарах вода из Волги смешается с водой из подземных источников, содержащей много природного железа. Это может привести к взмучиванию, появлению незначительного количества взвеси и осадка. Возможно изменение давления. В течение дня специалисты будут проводить специальные промывки уличных сетей, спускать воду через пожарные гидранты.

Жителям рекомендуют сделать запас питьевой воды; не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать ее использование; при изменении цвета или появления примесей в воде необходимо минимизировать контакты с кожей и слизистыми оболочками. Также можно дополнительно промывать свои сети, просто оставляя краны открытыми.

О возникших проблемах можно сообщить в Telegram +7-917-013-70-07, указав свой адрес.