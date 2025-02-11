16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
13 февраля жителям Куйбышевского района Самары начнет поступать волжская вода Михаил Матвеев: "Там, где метро уже построено, его необходимо достроить до необходимого пассажиропотока" "Т Плюс" провела урок энергобезопасности в самарской школе № 16 "РКС-Самара" вложили в обновление сетей почти 670 миллионов рублей Калда и скейт-площадка могут появиться на Воронежских озерах

ЖКХ и благоустройство Общество

13 февраля жителям Куйбышевского района Самары начнет поступать волжская вода

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Утром 13 февраля Куйбышевский район Самары и мкр. Южный Город области начнет поступать вода из Волги. Об этом сообщает "РКС-Самара".

На насосно-фильтровальной станции № 3 перекроют водоводы, которые поднимали воду из подземных источников, и начнут работу построенные водоводы диаметром 1000 мм, которые будут подавать мягкую волжскую воду, подготовленную на насосно-фильтровальной станции № 1 на ул. Советской Армии.

"Этого ждали многие и, в первую очередь, жители Куйбышевского и Волжского районов. Строители свое дело сделали, технологи отработали процесс, провели хлорирование и промывку, проверили качество воды. Группа режимов, работники НФС-3 и цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1 к пуску готовы. Осталось совсем немного: сотрудникам РКС — провести переключение в штатном режиме, а жителям — воду встретить", — сообщает РКС.

При это жителей предупреждают, что во время переключения водоводов в резервуарах вода из Волги смешается с водой из подземных источников, содержащей много природного железа. Это может привести к взмучиванию, появлению незначительного количества взвеси и осадка. Возможно изменение давления. В течение дня специалисты будут проводить специальные промывки уличных сетей, спускать воду через пожарные гидранты.

Жителям рекомендуют сделать запас питьевой воды; не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать ее использование; при изменении цвета или появления примесей в воде необходимо минимизировать контакты с кожей и слизистыми оболочками. Также можно дополнительно промывать свои сети, просто оставляя краны открытыми.

О возникших проблемах можно сообщить в Telegram +7-917-013-70-07, указав свой адрес.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2