В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

Самарская полиция разыскивает 14-летнего подростка - Варвару Мартьянову. Во вторник, 11 марта, она ушла из школы, расположенной в Советском районе, и до сих пор не вернулась.

"Полицейские совместно с представителями добровольческого общественного объединения "ЛизаАлерт" проверяют места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные отдела уголовного розыска работают с семьей разыскиваемой, опрашивают знакомых девушки, отрабатывают места ее возможного появления", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-15 лет, рост 160 см, волосы длинные русого цвета, глаза светло-серого цвета.

Была одета в куртку зеленого цвета и шапку черного цвета, джинсы серого цвета, кроссовки черно-серебристого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(846)262-27-11, 102. Также информацию можно сообщить по номеру дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.