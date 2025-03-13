В Ставропольском районе в ДТП с трактором пострадала женщина

В среду, 12 марта, в 9:50 Ставропольском районе столкнулись Ваз-2110 и трактор. В результате пострадала 42-летняя пассажир отечественного авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
21-летний водитель за рулем ВАЗ-2110, двигался по 999 км трассы М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары.
В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с трактором под управлением 37-летнего водителя.
Пассажир "десятки", 42 летняя местная жительница, после аварии была госпитализирована.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!