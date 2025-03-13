В Ставропольском районе в ДТП с трактором пострадала женщина

В среду, 12 марта, в 9:50 Ставропольском районе столкнулись Ваз-2110 и трактор. В результате пострадала 42-летняя пассажир отечественного авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

21-летний водитель за рулем ВАЗ-2110, двигался по 999 км трассы М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары.

В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с трактором под управлением 37-летнего водителя.

Пассажир "десятки", 42 летняя местная жительница, после аварии была госпитализирована.