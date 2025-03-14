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В Самарской области пропал 13-летний мальчик

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе Самарской области разыскивают пропавшего ребенка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

13-летний Артем Бакумшин 13 марта, в 17:00, ушел из дома на станции Звезда и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 10-12 лет, рост около 155 см, плотного телосложения, серые глаза, короткие русые волосы, есть небольшой шрам на левой щеке, был одет в черно-серую куртку, спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители просят сообщить информацию в ОМВД России по Безенчукскому району по телефонам: 8(84676)2-11-31, 8(917)109-48-44 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

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