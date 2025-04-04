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Спорт

В Самаре пройдет фестиваль футбола для девочек "Весенние Ласточки"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 5 апреля на новой базе команды "Крылья Советов" (тренировочная база "Энергия", ул. Демократическая, 57а) состоится фестиваль футбола для девочек "Весенние Ласточки", который объединит юные таланты и станет важным шагом в развитии женского футбола в регионе.

Особое внимание на фестивале будет уделено подшефной команде девочек школы-интерната № 17, которые недавно завоевали золотые и серебряные медали на Открытом турнире футбола слепых, посвященном 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. ЖФК "Крылья Советов" взяли на себя организацию поездки команды на турнир и подарили юным спортсменкам комплекты игровой формы. На фестивале мы торжественно поздравим их со значимым достижением.

"Турнир способствует развитию и популяризации женского футбола в регионе. Мы верим, что такие мероприятия, как "Весенние Ласточки", будут проводить на регулярной основе и создадут условия для развития юных футболистой. Особенно важно отметить роль команды школы-интерната № 17, чья целеустремленность и победы служат примером для всех нас", - отмечает директор АНО ЖФК "Крылья Советов" Сергей Марушко.

Фестиваль "Весенние Ласточки" станет ярким напоминанием о том, что спорт объединяет людей, преодолевая любые барьеры. Это событие не только отдает дань уважения великому подвигу наших предков, но и открывает новые горизонты для женского футбола.

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