В Тольятти пропал мужчина на инвалидной коляске

Тольяттинские полицейские разыскивают 47-летнего пропавшего местного жителя с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

В марте Евгений Степанов, передвигающийся на инвалидной коляске, выехал на улицу из подъезда на ул. 70 лет Октября и пропал. Предположительно, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, худощавого телосложения, светлые волосы, на затылке лысина, есть следы ожогов на теле, отсутствуют обе ноги до колен.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по Тольятти, телефоны: 8 (8482) 30-37-02, 8(8482) 93-46-27, либо 102.