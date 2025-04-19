В Самаре разыскивают девятилетнего мальчика

Разыскивается без вести пропавший девятилетний Константин Яковлев, житель Самары, который 18 апреля ушел из дома, расположенного на ул. Вольской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: на вид 9 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза голубого цвета.
Был одет в куртку желтого цвета, штаны и кроссовки черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре по телефонам 8(846)200-13-37, 8(919)801-90-77 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.
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