В Самаре разыскивают девятилетнего мальчика

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Разыскивается без вести пропавший девятилетний Константин Яковлев, житель Самары, который 18 апреля ушел из дома, расположенного на ул. Вольской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области