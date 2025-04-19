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В Самаре разыскивают девятилетнего мальчика

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разыскивается без вести пропавший девятилетний Константин Яковлев, житель Самары, который 18 апреля ушел из дома, расположенного на ул. Вольской, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы разыскиваемого: на вид 9 лет, рост 146 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза голубого цвета.

Был одет в куртку желтого цвета, штаны и кроссовки черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в отдел полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре по телефонам 8(846)200-13-37, 8(919)801-90-77 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

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