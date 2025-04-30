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Экология Общество

Майские праздники в стиле эко: рекомендации фонда "Экология" РСХБ

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Майские праздники традиционно ассоциируются с выездами на природу, отдыхом на свежем воздухе и началом дачного сезона. Однако именно в эти дни природа особенно уязвима — массовое скопление людей, мусор, костры и небрежное отношение к экосистемам могут нанести серьёзный урон окружающей среде. Фонд "Экология" Россельхозбанка (РСХБ) подготовил рекомендации, как провести майские праздники с пользой для себя и без вреда для планеты.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Посадите дерево — сделайте вклад в будущее

Весна — лучшее время для посадки деревьев. Это простое, но важное действие помогает восстанавливать леса, улучшать качество воздуха и формировать экологическое сознание. Можно посадить дерево в своём дворе, на даче или присоединиться к местным экоинициативам.

В 2025 году благодаря проекту фонда "Экология" РСХБ "Посади деревья", в котором участвуют клиенты и сотрудники банка, уже собрано более 10,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на посадку более 84,5 тысяч саженцев в Самарской, Московской, Владимирской и Ленинградской областях. Из них 51,5 тысячи саженцев — более половины — уже высажены этой весной в Тольяттинском лесничестве и Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области.

Обновите гардероб с пользой для окружающей среды

Смена сезона — отличный повод устроить экологичную ревизию в шкафу. Ненужные, но ещё пригодные вещи можно сдать в благотворительные фонды или контейнеры для сбора одежды. Так вы уменьшите количество текстильных отходов и поможете тем, кто в этом нуждается. Всё чаще такие контейнеры можно найти в торговых центрах и на улицах городов.

Выбирайте экотуризм и отдых с уважением к природе

Отдыхая на природе, выбирайте направления, где поддерживаются принципы устойчивого туризма: охраняемые территории, эко-тропы, фермерские усадьбы. Такие маршруты не только позволяют насладиться красотой природы, но и помогают сохранять её в первозданном виде. Важно соблюдать правила поведения: не срывать растения, не кормить животных, не оставлять после себя мусор.

Откажитесь от одноразовой посуды

Пикник или шашлыки — не повод использовать одноразовую посуду. Замените пластиковые тарелки и стаканчики на многоразовые, захватите контейнеры и термосы. Это снизит количество отходов, которые могут остаться в лесу или на берегу реки.

Примите участие в экологических акциях и субботниках

Во многих городах весной проходят экологические субботники. Это отличный способ совместить полезное с приятным: провести время на свежем воздухе и помочь природе. Даже если рядом нет организованной акции — можно собрать мусор в ближайшем парке или во время прогулки.

Берегите природу — и она ответит вам взаимностью

"Экологичный подход к отдыху на майских праздниках — это не лишение удовольствий, а осознанный выбор в пользу будущего. Маленькие действия, такие как сортировка отходов, бережное отношение к природе и поддержка экологических инициатив, формируют культуру ответственного потребления и помогают сохранить планету для следующих поколений. Фонд "Экология" РСХБ призывает: отдыхайте с умом — и пусть эта весна станет началом добрых привычек", — комментирует Эльмира Морозова, директор Фонда "Экология" РСХБ.

Фонд "Экология" — Фонд поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, который учрежден Россельхозбанком в 2021 году. Основная миссия Фонда — объединение неравнодушных людей к экологическим проблемам и достижение максимального эффекта при поддержке экологических проектов.

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