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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с праздником Весны и Труда.

"Уважаемые жители Самарской области, поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Этот государственный праздник, несущий в себе весеннее обновление и мощный заряд оптимизма, - традиционно один из самых любимых в нашей стране. Первомай олицетворяет солидарность трудящихся, объединенных общим стремлением к созидательному труду, миру и согласию.

Сегодня вопросы занятости, повышения производительности труда, защиты прав трудовых коллективов имеют принципиально важное значение для укрепления экономики, создания базовых условий для победы в специальной военной операции. Только крепкий, надежный тыл позволит нам решить задачи обеспечения безопасности наших граждан и Российского государства в целом, достичь национальных целей развития России, поставленных президентом В.В.Путиным. Поэтому руководство страны, региональное правительство принимают комплексные меры для улучшения ситуации на рынке труда, решения кадровых проблем.

По итогам прошлого года в нашем регионе фиксируется минимальная безработица. Вместе с тем мы стремимся к тому, чтобы занятость коррелировала с потребностями завтрашнего дня. Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призваны новый национальный проект "Кадры", запущенный с 2025 г. по решению главы государства, проект Агентства стратегических инициатив "Время жить в России", целенаправленная кадровая политика, главным критерием которой служит эффективность подготовки специалистов вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона.

Особое внимание, самое теплое, сердечное отношение - к ветеранам войны и труженикам тыла, благодаря которым наш народ смог выстоять в смертельной схватке с фашизмом и добыть Великую Победу, 80-летие которой мы будем всенародно отмечать 9 мая.

Не сомневаюсь, что, сберегая священную память о бессмертном подвиге старшего поколения, сохраняя преемственность ратных и трудовых традиций, любовь к Родине, мы обязательно победим и в новых исторических условиях.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, счастья, благополучия, праздничного настроения и успехов в созидательном труде на благо Отечества", - сказал губернатор.

Гид потребителя

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

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