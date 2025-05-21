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Преступления Происшествия

В Самаре семейную пару будут судить за производство и распространение мефедрона

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 44-летний мужчина и его 36-летняя супруга предстанут перед судом за производство и распространение мефедрона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 2022 г. пара вместе с малолетней дочерью переехала жить в Самару, где арендовал жилой дом с надворными постройками на ул. 6-й Толевой. Гаражный бокс по месту жительства глава семьи оборудовал под лабораторию для синтезирования наркотического средства с целью дальнейшего оптового незаконного сбыта. Другой гараж злоумышленник арендовал на ул. Промышленности, используя его как место для хранения прекурсоров и химикатов. Для близких и соседей он придумал легенду о том, что трудится в сфере дорожного строительства.

Противоправную деятельность наркодельца пресекли в прошлом году сотрудники УНК. При силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии полицейские задержали мужчину по месту жительства. В ходе обысков в нежилых помещениях сотрудники полиции изъяли пластиковые, стеклянные и металлические тары с жидкостями и веществами внутри, противогазы, перчатки, вакуумные насосы и другие предметы, используемые для производства наркотического средства, а также готовый наркотик.

На допросе обвиняемый сообщил о тайнике, который он успел оборудовать около одного из домов по 8-му Карьерному переулку в Железнодорожном районе города. Оперативники обнаружили картонную коробку, внутри которой находился сверток из черного полимера с веществом внутри. Кроме того, по месту его жительства в одной из комнат полицейские обнаружили в комоде пакетик с порошкообразным веществом внутри, а также шприцы и стеклянный пузырек. Задержанный и его супруга, отвечая на вопросы полицейских, признались, что метадон они хранили для личного употребления, так как на протяжении долгого времени являются наркозависимыми.

В общей сложности, как установили специалисты ЭКЦ, из незаконного оборота было изъято более 3 кг мефедрона, свыше 20 кг прекурсоров к нему, а также порядка пяти грамм метадона.

В настоящее время материалы уголовных дел вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под стражей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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