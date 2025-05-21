В Самаре семейную пару будут судить за производство и распространение мефедрона

В Самаре 44-летний мужчина и его 36-летняя супруга предстанут перед судом за производство и распространение мефедрона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 2022 г. пара вместе с малолетней дочерью переехала жить в Самару, где арендовал жилой дом с надворными постройками на ул. 6-й Толевой. Гаражный бокс по месту жительства глава семьи оборудовал под лабораторию для синтезирования наркотического средства с целью дальнейшего оптового незаконного сбыта. Другой гараж злоумышленник арендовал на ул. Промышленности, используя его как место для хранения прекурсоров и химикатов. Для близких и соседей он придумал легенду о том, что трудится в сфере дорожного строительства.

Противоправную деятельность наркодельца пресекли в прошлом году сотрудники УНК. При силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии полицейские задержали мужчину по месту жительства. В ходе обысков в нежилых помещениях сотрудники полиции изъяли пластиковые, стеклянные и металлические тары с жидкостями и веществами внутри, противогазы, перчатки, вакуумные насосы и другие предметы, используемые для производства наркотического средства, а также готовый наркотик.

На допросе обвиняемый сообщил о тайнике, который он успел оборудовать около одного из домов по 8-му Карьерному переулку в Железнодорожном районе города. Оперативники обнаружили картонную коробку, внутри которой находился сверток из черного полимера с веществом внутри. Кроме того, по месту его жительства в одной из комнат полицейские обнаружили в комоде пакетик с порошкообразным веществом внутри, а также шприцы и стеклянный пузырек. Задержанный и его супруга, отвечая на вопросы полицейских, признались, что метадон они хранили для личного употребления, так как на протяжении долгого времени являются наркозависимыми.

В общей сложности, как установили специалисты ЭКЦ, из незаконного оборота было изъято более 3 кг мефедрона, свыше 20 кг прекурсоров к нему, а также порядка пяти грамм метадона.

В настоящее время материалы уголовных дел вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигуранты дожидаются, находясь под стражей.