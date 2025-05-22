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Спорт

СМИ: "Крылья" предложили мировое соглашение по иску "РТ‑Капитал"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Крылья Советов" на заседании в арбитражном суде предложил компании "РТ‑Капитал" новое мировое соглашение, судья удовлетворила ходатайство футбольного клуба, пишет "Матч ТВ".

Напомним, что иск "РТ‑Капитал" к спортивному клубу связан с задолженностью по договору займа. Компания требует 933 млн рублей.

"Мы хотели бы завершить дело мировым соглашением. Только сейчас было подтверждено финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. Если он не будет играть, то не получит финансирования", — заявили представители "Крыльев Советов" в ходе разбирательства.

Истец в ходе заседания выразил категорическое несогласие с переносом рассмотрения дела в связи с "ретроспективой переговоров, которые тянутся уже несколько лет". Позиция "РТ‑Капитал" заключается в том, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии процесса.

Судья удовлетворил ходатайство "Крыльев Советов", следующее заседание по делу пройдет 10 июля.

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