СМИ: "Крылья" предложили мировое соглашение по иску "РТ‑Капитал"

ФК "Крылья Советов" на заседании в арбитражном суде предложил компании "РТ‑Капитал" новое мировое соглашение, судья удовлетворила ходатайство футбольного клуба, пишет "Матч ТВ".
Напомним, что иск "РТ‑Капитал" к спортивному клубу связан с задолженностью по договору займа. Компания требует 933 млн рублей.
"Мы хотели бы завершить дело мировым соглашением. Только сейчас было подтверждено финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. Если он не будет играть, то не получит финансирования", — заявили представители "Крыльев Советов" в ходе разбирательства.
Истец в ходе заседания выразил категорическое несогласие с переносом рассмотрения дела в связи с "ретроспективой переговоров, которые тянутся уже несколько лет". Позиция "РТ‑Капитал" заключается в том, что мировое соглашение можно заключить на любой стадии процесса.
Судья удовлетворил ходатайство "Крыльев Советов", следующее заседание по делу пройдет 10 июля.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.