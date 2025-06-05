В регионе разыскивают пропавшую девочку-подростка

В четверг, 5 июня, в 03:15 в полицию за помощью обратилась жительница Борского района и заявила об исчезновении 15-летней дочери, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Женщина сообщила полицейским, что девочка около 14:00 ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее не известно.

По тревоге на розыск подростка поднят весь личный состав территориального органа внутренних дел.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-17 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, лицо прямоугольное европейского типа, брови домиком, волосы средней длины темно-каштанового цвета, глаза карего цвета.

Была одета: футболка белого цвета с изображением дерева черного цвета, олимпийка черного цвета, джинсы сине-серого цвета, кроссовки белого цвета.

При себе у подростка может находиться прямоугольная сумка с бантом на ручке из ткани розового цвета.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 672-13-80, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.