В Сызрани ищут 15-летнего подростка

В Сызрани полицейские ищут 15-летнего Кирилла Тюленева.

Днем 4 июня в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сын утром 3 июня ушел из дома № 21 по ул. Астраханской и до настоящего времени свое местоположение не сообщает, хотя и выходит на связь по телефону.

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы и брови светлые, глаза карие, нос прямой, губы пухлые.

Особые приметы: носит очки для зрения "хамелеон" в черной оправе, на запястье левой руки шрам. С трудом формирует предложения.

Был одет: рубашка белого цвета с длинным рукавом, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка просьба связаться с ближайшим отделением полиции, по телефону 8 (8464) 33-38-36, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112.