В связи с празднованием Дня России в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с мероприятиями ко Дню России в историческом центре Самары будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.

В четверг, 12 июня, с 14:00 до 23:00 в связи с проведением мероприятий ко Дню России на площади им. В.В. Куйбышева будет ограничено движение транспорта по участкам пяти улиц, прилегающих к периметру площади:

по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;

по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Также на вышеуказанных участках с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка и/или стоянка транспорта.

Ограничительные меры не касаются спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также автотранспорта с пропусками, выданными Отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара.

Городской пассажирский транспорт временно изменит маршруты следования. С 14:00 до 23:00 12 июня по скорректированным схемам будут осуществляться перевозки автобусами маршрутов №№ 24, 34, 90, 91, 226. Для трамвайного сообщения сохранится обычный режим.