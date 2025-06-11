В связи с празднованием Дня России в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с мероприятиями ко Дню России в историческом центре Самары будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.
В четверг, 12 июня, с 14:00 до 23:00 в связи с проведением мероприятий ко Дню России на площади им. В.В. Куйбышева будет ограничено движение транспорта по участкам пяти улиц, прилегающих к периметру площади:
- по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.
Также на вышеуказанных участках с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка и/или стоянка транспорта.
Ограничительные меры не касаются спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также автотранспорта с пропусками, выданными Отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара.
Городской пассажирский транспорт временно изменит маршруты следования. С 14:00 до 23:00 12 июня по скорректированным схемам будут осуществляться перевозки автобусами маршрутов №№ 24, 34, 90, 91, 226. Для трамвайного сообщения сохранится обычный режим.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...