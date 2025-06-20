"Лада" подписала нападающего Тимофея Хохлачева

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Тимофеем Хохлачевым.
Хохлачев (06.11.2001, 193-98) начинал заниматься хоккеем в школе московского "Спартака", однако в юном возрасте перебрался в Канаду, а затем на протяжении нескольких лет выступал в американских юниорских лигах USHL и NAHL.
С 2022 г. Тимофей играл в студенческой лиге (NCAA) за команду Американского международного колледжа - в минувшем сезоне форвард провел 32 матча и набрал 18 (8+10) баллов за результативность при показателе полезности "+5".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!