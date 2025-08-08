16+
Пищевая промышленность АПК и пищепром

30-лет на рынке Поволжья: компания "Далимо" отмечает 30-летний юбилей

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Один из лидеров продуктового рынка Поволжья — компания "Далимо" — отмечает 30-летний юбилей. За этот срок компания заняла прочные позиции в отрасли, обеспечивая высокое качество продукции и формируя современные стандарты работы.

Фото: предоставлено брендом "Пестравка"

Поздравления поступили и от партнёров компании. Руководство и коллектив "Купинского мороженого" (Сибирь) отметили вклад "Далимо" в развитие отрасли и подчеркнули ценность совместной работы: "Уважаемые друзья, ваша сила — в команде. Ваши сотрудники, партнеры, клиенты объединены общей целью: безупречным качеством, долгосрочными отношениями и инновациями. Это соответствует и нашим ценностям — именно поэтому наше сотрудничество столь плодотворно и уверенно смотрит в будущее.

Благодаря вашей способности объединять поставщиков, логистику, трейд‑маркетинг, фудсервис и цифровые каналы, вы заслуженно стали надёжным партнёром и для нас, и для всей отрасли. Ваши принципы — внимание к человеку, эффективность, стремление к прогрессу, умение предвосхищать запросы клиентов — прочный фундамент, помогающий сохранять доверие рынка и уверенно двигаться вперёд".  

В портфеле компании — продукция известных российских и мировых брендов. По данным предприятия, его миссия заключается в обеспечении широкого ассортимента товаров, услуг, цен и форматов торговли. "Далимо" также оказывает полный комплекс услуг по продвижению продукции ведущих производителей во все сегменты рынка.

Сегодня в компании работают более 12 тысяч сотрудников. Клиентская база насчитывает свыше 100 тысяч партнёров, включая производственные предприятия. Общая площадь складских помещений составляет 116,6 тысячи квадратных метров. Компания ведёт деятельность в 57 регионах России и поставляет продукты питания из 20 стран.

