30-лет на рынке Поволжья: компания "Далимо" отмечает 30-летний юбилей

Один из лидеров продуктового рынка Поволжья — компания "Далимо" — отмечает 30-летний юбилей. За этот срок компания заняла прочные позиции в отрасли, обеспечивая высокое качество продукции и формируя современные стандарты работы.
Поздравления поступили и от партнёров компании. Руководство и коллектив "Купинского мороженого" (Сибирь) отметили вклад "Далимо" в развитие отрасли и подчеркнули ценность совместной работы: "Уважаемые друзья, ваша сила — в команде. Ваши сотрудники, партнеры, клиенты объединены общей целью: безупречным качеством, долгосрочными отношениями и инновациями. Это соответствует и нашим ценностям — именно поэтому наше сотрудничество столь плодотворно и уверенно смотрит в будущее.
Благодаря вашей способности объединять поставщиков, логистику, трейд‑маркетинг, фудсервис и цифровые каналы, вы заслуженно стали надёжным партнёром и для нас, и для всей отрасли. Ваши принципы — внимание к человеку, эффективность, стремление к прогрессу, умение предвосхищать запросы клиентов — прочный фундамент, помогающий сохранять доверие рынка и уверенно двигаться вперёд".
В портфеле компании — продукция известных российских и мировых брендов. По данным предприятия, его миссия заключается в обеспечении широкого ассортимента товаров, услуг, цен и форматов торговли. "Далимо" также оказывает полный комплекс услуг по продвижению продукции ведущих производителей во все сегменты рынка.
Сегодня в компании работают более 12 тысяч сотрудников. Клиентская база насчитывает свыше 100 тысяч партнёров, включая производственные предприятия. Общая площадь складских помещений составляет 116,6 тысячи квадратных метров. Компания ведёт деятельность в 57 регионах России и поставляет продукты питания из 20 стран.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?