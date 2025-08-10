В Тольятти ночью сгорели пристрой к дому, баня и два автомобиля

В ночь на воскресенье, 10 августа, в микрорайоне Жигулевское море города Тольятти произошел пожар в частном домовладении, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Спящих хозяев разбудил лай собаки: горел пристрой частного дома. Все успели выйти на улицу к тому времени, как огонь охватил баню и два автомобиля.
Ликвидировали пожар на 150 квадратах 13 огнеборцев и 5 единиц техники МЧС России.
Причину и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !