В Тольятти ночью сгорели пристрой к дому, баня и два автомобиля

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на воскресенье, 10 августа, в микрорайоне Жигулевское море города Тольятти произошел пожар в частном домовладении, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области