Самара принимает конференцию водоканалов России

В среду, 27 августа, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого открылась XVII Конференция водоканалов России. Это значимое мероприятие для жилищно-коммунальной отрасли ежегодно проходит в различных городах страны.
В этом году Самара принимает семнадцатое по счету мероприятие, которое приурочено к 35-летнему юбилею первого профессионального сообщества водопроводно-канализационного хозяйства страны — Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
Конференция традиционно выступает местом встречи и плодотворного сотрудничества между представителями власти, крупнейшими компаниями в сфере водоснабжения и экспертным сообществом.
"Нам предстоит обсудить ряд важных вопросов, касающихся, в первую очередь, обеспечения населения качественной питьевой водой, очисткой сточных вод, комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях. Немаловажные темы — это бюджетные инвестиции, федеральные проекты и госпрограммы поддержки отрасли, а также цифровая и техническая модернизация коммунальной инфраструктуры. Не сомневаюсь, предложенные идеи, успешные практики, ваш ценный опыт и профессиональные знания помогут выработать конкретные решения по созданию комфортной и безопасной среды для жизни", — обратился к участникам мероприятия с приветственным словом от лица губернатора и правительства Самарской области министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань.
Участники конференции рассмотрят новые федеральные инициативы и программы по развитию отрасли водоснабжения и водоотведения, планируемые изменения профильного законодательства, предложения субъектов по улучшению состояния водопроводно-канализационного хозяйства страны.
"Вопросы самые разные, самые серьёзные: от тарифного регулирования зарплаты до реализации инвестиционных проектов, до экономической составляющей, до работы с жителями. Ну, масса вопросов, которые касаются всегда людей, которые хотят получить воду, и ресурсников, которые эту воду отпускают", — отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.
Принимающая сторона — представители компании "РКС-Самара" не просто рассказали о своем опыте государственно-частного партнерства, но и наглядно показали результаты. Участники конференции посетили Городские очистные канализационные сооружения. На объекте завершилась масштабная реконструкция, внедрены наилучшие доступные технологии. Работы проводились по инвестпрограмме РКС и федеральному проекту "Оздоровление Волги". Кроме того, компания за последние годы реализовала несколько проектов, благодаря которым серьезно улучшилось качество питьевой воды у почти 200 тысяч жителей города.
В ходе конференции также поднимут и общероссийские проблемы: тарифное регулирование и инвестиции, федеральные проекты и госпрограммы поддержки отрасли, повышение коммунальной культуры. Конференция продлится два дня — до 28 августа.
