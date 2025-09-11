Застройщик раскрыл параметры комплекса "Федерация" на ул. Ново-Садовой

В среду, 10 сентября, компания "ВИРА-СТРОЙ" провела презентацию многофункционального комплекса "Федерация", который будет построен на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й Радиальной в Самаре.
Над проектом комплекса, который объединит 23-этажный жилой дом и 14-этажное офисное здание, работала группа "ОККО АРХИТЕКТС" под руководством Олега Казакова. Архитектурный стиль комплекса характеризуется строгим минимализмом с акцентом на геометрическое членение фасадов.
"Ново-Садовая улица формирует лицо города, и эстетика является для нас важной задачей, чтобы создать не только удобное пространство, но и преобразить географически центральную часть города", — заявил Рамиль Халиуллов, генеральный директор ГК "Вира".
Офисная часть комплекса будет предлагать офисы класса А с высотой потолков до 3 метров.
Жилой дом будет включать 119 квартир: на этажах с 3 по 11 они будут иметь площадь от 35 до 84 кв. м. с высотой потолков от 2,7 до 2,85 м, а на этажах с 12 по 18 — от 41 до 83 кв. м. с высотой потолков 2,85 м. На 23 этаже предусмотрены 4-хкомнатные квартиры с мастер-спальнями и просторными гардеробными. Двор запланирован без машин, с зонами для спорта и отдыха. Предусмотрен надземный паркинг на 120 машиномест.
В "Вире" отмечают, что рядом находится еще один участок, который осваивает группа в рамках комплексного развития территории. Здесь проект предусматривает строительство новой школы на 300 мест и детского сада на 155 мест, а также поликлиники на 100 посещений в сутки.
Планируемый срок сдачи жилой части комплекса — конец 2027 года, офисная часть будет завершена годом ранее.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.