Застройщик раскрыл параметры комплекса "Федерация" на ул. Ново-Садовой

В среду, 10 сентября, компания "ВИРА-СТРОЙ" провела презентацию многофункционального комплекса "Федерация", который будет построен на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й Радиальной в Самаре.

Над проектом комплекса, который объединит 23-этажный жилой дом и 14-этажное офисное здание, работала группа "ОККО АРХИТЕКТС" под руководством Олега Казакова. Архитектурный стиль комплекса характеризуется строгим минимализмом с акцентом на геометрическое членение фасадов.

"Ново-Садовая улица формирует лицо города, и эстетика является для нас важной задачей, чтобы создать не только удобное пространство, но и преобразить географически центральную часть города", — заявил Рамиль Халиуллов, генеральный директор ГК "Вира".

Офисная часть комплекса будет предлагать офисы класса А с высотой потолков до 3 метров.

На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й Радиальной. Из документа, опубликованного горадминистрацией, следует, что здесь появятся жилой дом и "здание делового управления" (видимо, офисный центр).

Жилой дом будет включать 119 квартир: на этажах с 3 по 11 они будут иметь площадь от 35 до 84 кв. м. с высотой потолков от 2,7 до 2,85 м, а на этажах с 12 по 18 — от 41 до 83 кв. м. с высотой потолков 2,85 м. На 23 этаже предусмотрены 4-хкомнатные квартиры с мастер-спальнями и просторными гардеробными. Двор запланирован без машин, с зонами для спорта и отдыха. Предусмотрен надземный паркинг на 120 машиномест.

В "Вире" отмечают, что рядом находится еще один участок, который осваивает группа в рамках комплексного развития территории. Здесь проект предусматривает строительство новой школы на 300 мест и детского сада на 155 мест, а также поликлиники на 100 посещений в сутки.

Планируемый срок сдачи жилой части комплекса — конец 2027 года, офисная часть будет завершена годом ранее.