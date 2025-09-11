16+
Сюжеты:
Строительство Строительство и недвижимость

Застройщик раскрыл параметры комплекса "Федерация" на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 112
В среду, 10 сентября, компания "ВИРА-СТРОЙ" провела презентацию многофункционального комплекса "Федерация", который будет построен на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й Радиальной в Самаре.

Фото: автора

Над проектом комплекса, который объединит 23-этажный жилой дом и 14-этажное офисное здание, работала группа "ОККО АРХИТЕКТС" под руководством Олега Казакова. Архитектурный стиль комплекса характеризуется строгим минимализмом с акцентом на геометрическое членение фасадов. 

"Ново-Садовая улица формирует лицо города, и эстетика является для нас важной задачей, чтобы создать не только удобное пространство, но и преобразить географически центральную часть города", — заявил Рамиль Халиуллов, генеральный директор ГК "Вира".

Офисная часть комплекса будет предлагать офисы класса А с высотой потолков до 3 метров.

На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка На ул. Ново-Садовой в Самаре появится офисная высотка
Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на пересечении ул. Ново-Садовой и 6-й Радиальной. Из документа, опубликованного горадминистрацией, следует, что здесь появятся жилой дом и "здание делового управления" (видимо, офисный центр).

Жилой дом будет включать 119 квартир: на этажах с 3 по 11 они будут иметь площадь от 35 до 84 кв. м. с высотой потолков от 2,7 до 2,85 м, а на этажах с 12 по 18 — от 41 до 83 кв. м. с высотой потолков 2,85 м. На 23 этаже предусмотрены 4-хкомнатные квартиры с мастер-спальнями и просторными гардеробными. Двор запланирован без машин, с зонами для спорта и отдыха. Предусмотрен надземный паркинг на 120 машиномест. 

В "Вире" отмечают, что рядом находится еще один участок, который осваивает группа в рамках комплексного развития территории. Здесь проект предусматривает строительство новой школы на 300 мест и детского сада на 155 мест, а также поликлиники на 100 посещений в сутки. 

Планируемый срок сдачи жилой части комплекса — конец 2027 года, офисная часть будет завершена годом ранее.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

