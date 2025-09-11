В Самаре пропал восьмилетний мальчик

В Самаре без вести пропал восьмилетний мальчик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Утром 10 сентября Михаил Егоров ушел из дома в Куйбышевском районе Самары и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 9-10 лет, рост 135 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, был одет в голубую толстовку с капюшоном и надписью "V", серые шорты до колен и черные сланцы. Особая примета: отсутствует передний зуб в нижней челюсти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 330-03-00, 330-00-02, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.