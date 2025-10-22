16+
В Тольятти пропал 15-летний парень

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Тольяттинские полицейские разыскивают 15-летнего Дмитрия Сергеева, который 20 октября ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 175 см, спортивного телосложения, черные волнистые волосы, голубые глаза, был одет в черную куртку-ветровку, черный джемпер, черные штаны с накладными карманами и черные берцы.

Всех, кто видел подростка или знает, где он может находиться, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП по Комсомольскому району У МВД России по Тольятти: 93-47-43, 93-47-18, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 102.

