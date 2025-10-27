За выходные Госавтоинспекция выявила более 1400 нарушений в Самарской области

В ходе рейдовых мероприятий с 24 по 26 октября сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 59 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 267 водителей. Несмотря на выписанные требования, трое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ.
Во время рейдовых мероприятий выявлено 40 нарушителей правил перевозки детей, 23 правонарушения со стороны пешеходов и 45 со стороны водителей.
Кроме того, 107 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.
