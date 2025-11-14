В Самарской области пропал 16-летний парень

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего Александра Харитонова. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

11 ноября, в 6:40, молодой человек уехал из дома в с. Подстепки в колледж в Тольятти и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, русые волосы, бакенбарды, сутулый, хромает на левую ногу, был одет в черную куртку, черную толстовку, серо-зеленый (хаки) штаны и серые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию в отдел полиции О МВД России по Ставропольскому району по телефону 8(8482)93-66-99 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.