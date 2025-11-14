16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из Волги в районе Жигулевска достали тело утонувшего дайвера В Тольятти пропал 11-летний мальчик В селе под Тольятти обрушилась водозаборная скважина Под Тольятти на реке Ахтуша утонул пенсионер На Волге под Самарой при столкновении лодки и баржи погиб один человек

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области пропал 16-летний парень

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего Александра Харитонова. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

11 ноября, в 6:40, молодой человек уехал из дома в с. Подстепки в колледж в Тольятти и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, русые волосы, бакенбарды, сутулый, хромает на левую ногу, был одет в черную куртку, черную толстовку, серо-зеленый (хаки) штаны и серые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию в отдел полиции О МВД России по Ставропольскому району по телефону 8(8482)93-66-99 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30