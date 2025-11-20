На AI Journey Сбер представил нового ИИ-агента для процессной аналитики

На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") Сбер представил следующий этап развития своей платформы Process Mining — интеллектуального ИИ-агента. Решение можно протестировать на интерактивном стенде на примере кейса "Анализ процесса тендерных закупок". Инновация показывает, как искусственный интеллект трансформирует процессную аналитику, открывая в данных новые, неочевидные взаимосвязи.

ИИ-агент самостоятельно проводит глубокий анализ бизнес-процесса. Пользователь просто загружает набор данных и формулирует задачу на естественном языке, например: "Проанализируй тендерную деятельность компании". Далее агент в автономном режиме выполняет полный цикл аналитики: вычисляет ключевые метрики, выдвигает и проверяет гипотезы, идентифицируя корневые причины неэффективностей. Результатом работы является детализированный отчет, который содержит выявленные проблемы, их возможные причины и рекомендации по устранению.

Ключевая ценность технологии — в многовариативности исследования. ИИ-агент одновременно проверяет десятки гипотез, что недостижимо для человека. На выходе — полноценный отчёт, который помогает принимать управленческие решения. При этом агент не заменяет специалиста, а становится его умным помощником. Он берёт на себя рутинную работу: установление причинно-следственных связей, поиск гипотез и генерацию рекомендаций. То, на что у аналитика ушло бы несколько дней, агент делает за десятки минут. Задача человека — правильно интерпретировать выводы ИИ, верифицировать их и принять итоговое решение.

Сейчас Сбер завершает тестирование ИИ-агента и планирует до конца года ввести первую версию в промышленную эксплуатацию внутри компании. А в 2026 году агентом смогут пользоваться другие организации. Это важный шаг к масштабному внедрению искусственного интеллекта в процессную аналитику в различных отраслях экономики.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Наш новый ИИ-агент в Process Mining — это качественный скачок в развитии процессной аналитики, который кардинально меняет подход к выявлению скрытых резервов и неэффективности в бизнес-процессах. Мы переходим от описательной ИИ-аналитики к ИИ-генерации гипотез и рекомендаций. Теперь аналитик получает готовый набор инсайтов для принятия решений, что ускоряет весь цикл работы — от исследования до внедрения улучшений — и открывает новые горизонты повышения эффективности для предприятий. Уже в следующем году этот передовой ИИ-инструмент будет доступен всему рынку".