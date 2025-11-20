16+
На AI Journey представлен обновлённый "Навигатор BI" Сбера

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") Сбер представил свою обновлённую платформу бизнес-аналитики и визуализации данных "Навигатор BI". На интерактивном стенде гости конференции могут познакомиться с её расширенным функционалом.

"Навигатор BI" коренным образом меняет работу с данными. Встроенный ИИ-агент задаёт уточняющие вопросы, чтобы как можно быстрее найти для пользователя нужную информацию. ИИ-агент, используя технологию GenBI, умеет обращаться напрямую к данным в витринах и за секунды самостоятельно генерирует графики и диаграммы. При этом благодаря интеграции технологии SaluteSpeech с ним можно общаться как текстом, так и голосом в режиме единого окна, что позволяет создавать визуализации исходя из конкретного запроса пользователя. "Навигатор BI" обеспечивает поиск 18 тыс. показателей на 400 дэшбордах. Из сгенерированных виджетов можно мгновенно собрать полноценный дэшборд. Сегодня такой ИИ-агент экономит каждому пользователю 20 минут в день и анализирует данные в 10 раз быстрее человека.

Платформа объединяет и другие мощные ИИ-инструменты: это ответы на вопросы по базе PDF-документов (на основе RAG), суммаризация документов и создание описаний к дэшбордам. А технология "Супервизор" даёт возможность подключать сторонних аналитических ИИ-агентов.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы создали универсальную экосистему для работы с данными. "Навигатор BI" олицетворяет аналитику будущего — интуитивно понятную, визуально наглядную, быструю и гибкую. Генеративный искусственный интеллект позволяет вести диалог с данными на естественном языке и за секунды получать нужный пользователю результат. На AI Journey мы показываем, как это работает вживую: можно задать платформе вопрос — и тут же получить визуализацию. Наш ИИ-агент помогает пользователям ориентироваться в огромных массивах информации, что экономит время и даёт ценные инсайты, повышает эффективность бизнеса и меняет корпоративную культуру работы с аналитикой".

Платформа универсальна: она работает не только на персональных компьютерах, но и мобильных устройствах iOS и Android. Интерфейс автоматически адаптируется под устройство.

"Навигатор BI" предлагает очень широкий BI-функционал и используется уже более чем в 300 компаниях в 6 странах мира. Каждая 4-я продаваемая в России лицензия на BI — это лицензия на "Навигатор".

