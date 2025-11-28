В Тольятти досрочно завершили капремонт путепровода на ул. Революционной

В Автозаводском районе Тольятти открыли движение по обновленному путепроводу на ул. Революционной над Ленинским проспектом. Капитальный ремонт сложного дорожного сооружения 1960-х годов постройки завершили на два месяца раньше установленного госконтрактом срока.

Средства на капремонт — 146 млн руб. выделили Тольятти из бюджета Самарской области, а общая сумма областного финансирования дорожного ремонта в столице автопрома в 2025 г. составила более 1,8 млрд рублей.

"Отремонтированный путепровод — важнейший элемент дорожного каркаса Тольятти, который входит в схему движения 12 маршрутов пассажирского транспорта. Итогом ремонта стало не только восстановление его эксплуатационных характеристик, но и создание более комфортных и безопасных условий для водителей и пешеходов", — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Всего в Тольятти отремонтировали 16 городских дорог общей протяженностью более 20 км. Из них шесть дорог местного значения протяженностью 9,6 км привели в нормативное состояние по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", реализацию которого инициировал президент России Владимир Путин для комплексного повышения качества дорожной сети в городских агломерациях.

Кроме того, в 2025 г. стартовал капитальный ремонт одной из ключевых дорог города — Обводного шоссе. Работы начались в августе 2025 г. и завершатся в 2027 году. После завершения ремонта помимо нового дорожного полотна здесь появятся ливневая канализация, обновленный мост через оросительный канал, тротуары и освещение.