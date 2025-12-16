"Ладья" одержала победу над "Красноярскими рысями"

В понедельник, 15 декабря, на домашнем льду "Ладья" оказалась сильнее "Красноярских рысей", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Ни в первом, ни во втором периодах болельщики не увидели ни одной заброшенной шайбы. Лишь на 46-й минуте матча гол все-таки случился. С передачи Егора Меркесова шайбу в красноярские ворота забил Артем Постовой. Почти за четыре минуты до конца третьего периода гости сравняли счет и игра перешла в овертайм. Точку в этом матче поставил Марат Павлов.
Повторный матч состоится 17 декабря.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!