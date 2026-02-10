В Тольятти разыскивают пропавшего подростка

Полиция разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Глеба Круглова, который накануне, 9 февраля, около 15:30 ушел из учебного заведения на ул. Никонова в Комсомольском районе и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

фото: ГУ МВД по Самарской области

Мама подростка обратилась к правоохранителям в тот же день в 22:00, и на розыск мальчика были ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Приметы разыскиваемого: на вид 13-14 лет, рост 162 см., плотного телосложения, волосы темно-русые, короткие. Особая примета: на правой руке шрам от ладони до локтя, шрам на мизинце правой руки.

Был одет в одежду черного цвета: шапка с подворотом, куртка с капюшоном, штаны, ботинки замшевые. При себе у подростка портфель черного цвета с иероглифами белого цвета, проездная карта на имя Школина Максима Евгеньевича.