В Тольятти разыскивают пропавшего подростка

Полиция разыскивает без вести пропавшего 14-летнего Глеба Круглова, который накануне, 9 февраля, около 15:30 ушел из учебного заведения на ул. Никонова в Комсомольском районе и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мама подростка обратилась к правоохранителям в тот же день в 22:00, и на розыск мальчика были ориентированы все подразделения отдела полиции: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.
Приметы разыскиваемого: на вид 13-14 лет, рост 162 см., плотного телосложения, волосы темно-русые, короткие. Особая примета: на правой руке шрам от ладони до локтя, шрам на мизинце правой руки.
Был одет в одежду черного цвета: шапка с подворотом, куртка с капюшоном, штаны, ботинки замшевые. При себе у подростка портфель черного цвета с иероглифами белого цвета, проездная карта на имя Школина Максима Евгеньевича.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ДЧ ОП по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти по (8482) 93-47-43, 89278951359, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.