В расписание переправы из Самары до Рождествено, Зольного и Ширяево внесли изменения

С пятницы, 29 мая, изменится расписание переправы на маршрутах из Самара до Рождествено и Зольного, а с 1 июня - до Ширяево, сообщает пресс-служба СРПП.

В частности, по пути до Рождествено станет больше заходов на Проран. По информации перевозчика, по такому расписанию суда будут курсировать до 6 сентября.

На маршруте до Зольного прибавится рейсов. Расписание действительно до 31 августа.

Расписание движения судов до Ширяево утвердили с 1 июня по 31 августа.

В СРПП отмечают, что в зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока возможны изменения интервалов движения судов. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.